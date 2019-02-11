Колодинский: ну и что, что 0:2 проигрывали. «Факел» — способные ребята

Капитан новоуренгойского «Факела» Игорь Колодинский подвёл итоги выездного матча 19-го тура чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом» (3:2). Гости одержали победу, уступая 0:2 по партиям. Для хозяев поражение стало первым в текущем национальном первенстве.

«Сейчас вообще очень интересный чемпионат. Много сильных команд. Если честно, каждая игра даётся очень трудно. Даже любая победа со счётом 3:0 или 3:1 отнимает много сил, хотя визуально могло показаться, что выиграли легко. А тут была пятисетовая встреча. Ещё и против Казани. Наш директор перед игрой зашёл в раздевалку и сказал: «Это та игра, на которую настраиваться не нужно». Все знают, что за клуб «Зенит-Казань». Поэтому дополнительно мотивировать нас не приходилось. Тренер тоже сделал акцент на том, что сегодняшний соперник — из тех, кто заставляет тебя играть на максимуме. Сегодня мы постарались. Получилось, но только не в первых двух партиях. Думаю, болельщикам очень понравилась сегодняшняя игра. Не зря «Факел» приезжал сегодня в Казань.

В какой момент после счёта 0:2 впервые подумали, что можно выиграть всю встречу? Об этом мысли присутствуют до матча. Во время игры вообще об этом не думаешь. Ну и что, что 0:2 проигрывали. Мы способные ребята. Любим долго поиграть. В этом году вообще пятисетовиков сыграли уже больше, чем трёхочковых игр. Что нас не убивает — делает нас сильнее», — приводит слова Колодинского «Реальное время».