Котикова: многие удивляются, что Кадочкиной всего 15, а ударчик у неё лет на 25

Доигровщица казанского «Динамо» Анна Котикова рассказала о конкуренции с Татьяной Кадочкиной и о стремлении побеждать в каждом матче.

«Понятно, что из «молодёжки» всё равно будут ещё приходить девчонки. К тому же особо молодой я себя уже не ощущаю. Но могу сказать, что Таня – молодец в свои 15 лет! Многие даже удивляются: «Ей всего 15?!» Ну да, особенно по её удару это вообще не ощущается – ударчик у неё лет на 25. Она хорошая, целеустремлённая девочка, любит работать. Несмотря на свой юный возраст, относится к работе серьёзно и ответственно. Это хорошо видно в сравнении: если поставить рядом Таню и какую-нибудь другую девочку 15 лет, то это будет практически взрослый человек рядом с ребёнком. Татьяна – уже вполне ответственный и взрослый человек, несмотря на возраст.



Всё-таки мы с ней сейчас находимся в одной команде. И больше меня мотивирует то, что мы с ней должны вместе делать одно дело, должны вместе работать и вместе выигрывать. К тому же у нас молодёжь обычно приходит раньше всех на тренировки, и мы все вместе работаем над своими ужасными ошибками. Вот это меня мотивирует.

То, что у нас много молодых игроков, не снимает с нас ответственности и необходимости выигрывать. Мы должны это делать, раз мы играем за такой клуб, как «Динамо-Казань». За клуб, который должен выигрывать! Ну и конечно же, у нас самих, молодых, тоже есть огромное желание побеждать. Всегда нужно стремиться выигрывать! Независимо от того, какого ты сейчас возраста. Потому что если ты будешь говорить себе: «Я молодая, мне можно», – то это ни к чему хорошему не приведёт. Да и тренер требует с нас, как со всех остальных игроков", — цитирует Котикову официальный сайт клуба.

В турнирной таблице Суперлиги «Динамо» Казань занимает третье место.