Дивиш: питерскому «Зениту» не хватило кондиций, Белгород на этом и сыграл

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Лукаш Дивиш прокомментировал поражение в матче 19-го тура российской Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 1:3 (20:25, 25:19, 21:25, 19:25).

«Игра получилась хорошей, но нам не хватило физических кондиций. Белгород на этом и сыграл. Тяжело играть через три дня, у нас был очень сложный календарь. «Белогорье» хорошо играло, поздравляю с победой», – приводит слова Дивиша «БелПресса».

«Белогорье» одержало 14-ю победу в 19 матчах и, набрав 42 очка, поднялось на третье место в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко опередив питерский «Зенит».

16 февраля в рамках 20-го тура «Белогорье» сыграет с московским «Динамо», а на следующий день «Зенит» встретится с новоуренгойским «Факелом».