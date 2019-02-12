Порошин: «Белогорье» было уверено в победе над питерским «Зенитом»

Связующий белгородского «Белогорья» Роман Порошин прокомментировал победу в матче 19-го тура российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 25:19).

«Во второй партии мы плохо принимали, но не стали зацикливаться на этом поражении и играли с прежним настроем. Думали о следующих партиях, и они сложились для нас хорошо. После обидного поражения от казанского «Зенита» мы настраивались только на победу и были в ней уверены. Мы хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками. Думаю, что у нас это получилось», – приводит слова Порошина «БелПресса».

«Белогорье» одержало 14-ю победу в 19 матчах и, набрав 42 очка, поднялось на третье место в турнирной таблице Суперлиги, на одно очко опередив питерский «Зенит».