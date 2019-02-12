Колодинский: игра с казанским «Зенитом» была местами нервная

Капитан новоуренгойского Игорь Колодинский прокомментировал победу в матче 19-го тура Суперлиги с казанским «Зенитом» со счётом 3:2 (16:25, 22:25, 25:20, 25:21, 16:14).



«Игра была очень непростая и местами нервная, но мы нашли в себе силы и смогли переломить ход встречи. После первых двух партий стали меньше допускать собственных ошибок, в том числе и на подаче. Исходя из этого у нас появилось больше возможности играть на блоке и в защите», — приводит слова Колодинского официальный сайт «Факела».

В турнирной таблице казанский «Зенит» занимает первое место, «Факел» — третье.

17 февраля в рамках 20-го тура казанский клуб сыграет с новосибирским «Локомотивом», а «Факел» встретится с санкт-петербургским «Зенитом».