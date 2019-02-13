Константинов: меня устроило практически всё в игре «Локомотива», кроме блока

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу в матче 19-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 25:18).



«Меня устроило практически всё в игре моей команды, кроме блока. Здесь мы должны были гораздо чаще останавливать диагонального соперников. Но «Ярославич» во второй партии заменил связующего, команда стала атаковать несколько по-другому – и на то, чтобы нам к этому приспособиться, ушло некоторое время. Но чистая победа на выезде – это всегда успех, даже если мы не во всех компонентах волейбола сыграли идеально», — цитирует Константинова официальный сайт «Ярославича».

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 6-е место, «Ярославич» — 14-е.