Павлов: в зале «Ярославича» с приёмом не особенно разгуляешься – потолок низкий

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов прокомментировал победу в матче 19-го тура российской Суперлиги с «Ярославичем» (Ярославль) со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:23, 25:18).



«У «Ярославича» поначалу не летела подача: к счёту 16 хозяева потеряли чуть ли не половину мячей в этих эпизодах. Естественно, что первая партия сложилась для нас очень легко – как и начало второй. А затем ярославцы стабилизировали этот элемент, и нам пришлось трудно, поскольку в этом зале с приёмом не особенно разгуляешься – потолок низкий. Вы, наверное, обратили внимание, как часто мяч касался потолка после неудачных приемов или действий в защите.

Получилось так, что во второй, третьей и практически всей четвёртой партии шла равная борьба. «Ярославичу» некуда отступать – и порою запредельный риск в действиях хозяев позволял им делать непредсказуемые «возвращения» в игру", — цитирует Павлова официальный сайт «Ярославича».



В турнирной таблице «Локомотив» занимает 6-е место, «Ярославич» — 14-е.