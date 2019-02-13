Ноздрин: Козлов дал нам больше стабильности и хорошие передачи, пока всё

Главный тренер «Ярославича» (Ярославль) Андрей Ноздрин прокомментировал поражение в матче 19-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 1:3 (18:25, 25:23, 23:25, 18:25).



«Больше всего нас пока сдерживает отсутствие уверенного и эффективного нападения на высоком мяче. При сбитом приёме это не позволяет нам стабильно отыгрывать подачу, в доигровке – зарабатывать брейковые очки. На тренировках этот элемент уже довольно уверенно исполняется нашими волейболистами. Теперь задача – как можно быстрее ввести его в игру.

Дмитрий Козлов дал нам больше стабильности в игре на краях сетки и хорошее качество передачи. Пока это всё, но Дмитрий и тренировался с нами считаные дни", — цитирует Ноздрина официальный сайт клуба.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает 6-е место, «Ярославич» — 14-е.

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