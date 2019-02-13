Центалович: если бы «Ярославич» дотерпел в 3-м сете, игра могла пойти по-другому

Доигровщик «Ярославича» (Ярославль) Олег Центалович прокомментировал поражение в матче 19-го тура российской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 1:3 (18:25, 25:23, 23:25, 18:25).



«По моим ощущениям, сегодня игра была чуть более качественной, чем с «Факелом» в предыдущем туре. Стало меньше провалов, мы несколько раз догнали соперника, уходившего в большие отрывы. К сожалению, пока не получается стабильно отыгрывать все концовки партий – если бы мы дотерпели в третьем сете, игра могла бы пойти по совершенно другому пути. Но весь этот опыт должен помочь нам в играх регулярного сезона против наших будущих соперников по турниру плей-аут», — цитирует Центаловича официальный сайт клуба.



В турнирной таблице «Локомотив» занимает 6-е место, «Ярославич» — 14-е.

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