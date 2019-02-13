Саммельвуо: финский чемпионат — один из сильнейших в мире

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка ЕКВ с финской «Састамалой». В первой встрече, которая состоялась в Тампере (Финляндия), российская команда победила со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

Ответная игра состоится в Кемерово сегодня, 13 февраля.

«Я думаю, что они там хорошо сыграли, и они были готовы и показывали очень хороший уровень игры, я знаю всех игроков там. Финский чемпионат — один из сильнейших в мире, поэтому против российской команды они будут стараться показать всё, на что способны. И нам надо быть к этому готовыми.

У нас сейчас такой график, что игры-игры-игры, много выездов, перелётов. Мы после игры с «Динамо» получили больше уверенности, и сейчас нам нужно двигаться этой дорогой. Нам нужно постараться играть, как с «Динамо», поднять наш уровень волейбола, и сейчас для нас каждая игра как финал. И результат матча с «Састамалой» может дать возможность играть в полуфинале Кубка ЕКВ, это огромная мотивация", — цитирует Саммельвуо официальный сайт «Кузбасса».