Волейболист «Шомона»: питерскому «Зениту» не нравится стиль нашей игры

Волейболист французского «Шомона» Тео Морийон поделился ожиданиями от матча с санкт-петербургским «Зенитом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится во Франции сегодня, 13 февраля.

«Мы сосредоточены на этой игре, так как ведём борьбу за первое место в группе. Мы хотим добиться хорошего результата. Игроки „Зенита“ очень сильны в физическом плане, в этом мы уступаем. Однако стиль нашей игры им не нравится. Французская игра более технична.

Думаю, мы можем победить, несмотря на то что «Зенит» в группе ещё не проигрывал. Это придаёт нам мотивации. В первой игре мы сумели взять одно очко и сейчас уверены в себе. В следующем матче с «Любляной» нам нужно будет оформить выход в четвертьфинал.

Если не сможем победить «Зенит», то это ещё не конец. Но одержать победу было бы здорово", — цитирует Морийона официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» занимает первое место в группе, «Шомон» — второе.