Брянский: «Динамо» постарается найти ответы на сильную игру «Перуджи»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский поделился ожиданиями от матча с итальянской «Пеурджей» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится в Москве сегодня, 13 февраля.

«После поражения от „Кузбасса“ мы стараемся вернуть форму и настроение. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы показывать хорошую игру. Мы знаем, что „Перуджа“ — одна из лучших команд мира. В её составе много отличных игроков. Мы должны стараться выиграть каждый розыгрыш и использовать каждую возможность для победы.

Нам нужно использовать шанс пробиться в четвертьфинал благодаря домашней победе. Мы сыграем дома, и болельщики должны оказать отличную поддержку. С нетерпением ждём игры с «Перуджей». Постараемся найти ответы на сильную игру их выдающихся волейболистов. В «Перудже» прекрасно поставлена командная работа. Нам тоже нужно над этим поработать", — цитирует Брянского официальный сайт ЕКВ.

В турнирной таблице «Перуджа» занимает первое место, «Динамо» — второе.