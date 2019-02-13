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Полетаев стал самым результативным игроком 19-го тура Суперлиги

Полетаев стал самым результативным игроком 19-го тура Суперлиги
Волейбол / Суперлига мужчины

Диагональный кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев стал самым результативным игроком 19-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с московским «Динамо», сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Подопечные Туомаса Саммельвуо на своей площадке одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).

Лучшими на блоке стали два игрока — Александр Абросимов («Урал») и Ильяc Куркаев («Локомотив»). Они набрали по 5 очков в матчах с красноярским «Енисеем» и «Ярославичем» (Ярославль) соответственно.

Лучше всех на подаче действовали три волейболиста — Виктор Полетаев («Кузбасс»), Константин Бакун («Локомотив») и Фабиан Джизга («Локомотив»). На их счету по 4 эйса.

Матчи 20-го тура российской Суперлиги пройдут 16-17 февраля.

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