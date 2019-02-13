«Кузбасс» вновь победил «Састамалу» и вышел в полуфинал Кубка ЕКВ

Кемеровский «Кузбасс» в ответном матче 1/4 финала мужского Кубка ЕКВ на своей площадке победил финскую «Састамалу» со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21). В первой игре, которая состоялась в Тампере (Финляндия), подопечные Туомаса Саммельвуо также оказались сильнее в трёх партиях.

Кубок ЕКВ. Мужчины. Четвертьфинал. Ответный матч

«Кузбасс» (Кемерово, Россия) — «Састамала» (Састамала, Финляндия) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

Первый матч: 3:0 (25:17, 25:20, 26:24).

За выход в финал «Кузбасс» поспорит либо с бельгийским «Линдемансом Алст», либо с турецким «Галатасараем».

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.