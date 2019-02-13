Медведев утвердил выделение 2 млрд рублей на строительство арены в Белгороде

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил пообъектное распределение субсидий, предоставляемых в 2019–2020 годах 12 субъектам Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в строительство объектов спортивной инфраструктуры. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 11,14 млрд рублей, сообщает официальный сайт правительства России.

В частности, на строительство многофункциональной спортивной арены в Белгороде будет выделено 2 млрд рублей (1 млрд — в 2019 году, 1 млрд — в 2020-м). В новом спортивном комплексе будет проводить домашние матчи волейбольный клуб «Белогорье».

Арена площадью 32,8 тыс. м² будет рассчитана на 10 тыс. зрителей. Срок ввода в эксплуатацию – 2020 год.