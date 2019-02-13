Московское «Динамо» уступило «Перудже» в Лиге чемпионов

Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке в четырёх партиях со счётом 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25) потерпели поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей». Самым результативным в составе бело-голубых стал Романос Шкулявичус, набравший 19 очков. 5 эйсов подал Владимир Съёмщиков. Дмитрий Щербинин принёс хозяевам 3 очка на блоке.

«Динамо», одержав три победы в пяти матчах, сохранило второе место в турнирной таблице группы Е. Оба поражения бело-голубые потерпели в матчах с лидером квартета – «Перуджей».

Заключительную встречу группового этапа «Динамо» проведёт 27 февраля на выезде с французским «Туром».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа Е. Пятый тур

«Динамо» (Россия) — «Перуджа» (Италия) – 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25).