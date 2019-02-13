Капитан «Састамалы»: у нас нет возможности играть с такими сильными соперниками

Капитан финской «Састамалы» Микко Эско прокомментировал поражение в выездном матче четвертьфинала Кубка ЕКВ с «Кузбассом» (0:3).

«Было приятно здесь играть, отличная атмосфера, нам очень понравилось. У нас нет возможности играть с такими сильными соперниками в нашей лиге. Такой волейбол, который показал «Кузбасс» в обеих играх, отличается от уровня в нашей лиге. Мы учимся новому благодаря таким играм, хотелось бы больше играть в такой волейбол, как сегодня. В этом сезоне у нас есть некоторые проблемы с составом, и здесь не обошлось без них — в отеле остался наш центральный блокирующий. Тем не менее мы провели хорошую игру с молодыми игроками. Считаю, сегодня мы сделали всё возможное. Это огромный опыт как для всей нашей команды, так и для молодых игроков, впервые выступающих в России. Они смогли увидеть высокий уровень игры», — приводит слова Эско пресс-служба «Кузбасса».