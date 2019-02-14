«Белогорье» лишь в «золотом» сете завоевало путёвку в полуфинал Кубка вызова

Белгородское «Белогорье» в ответном матче 1/4 финала Кубка вызова в трёх партиях проиграло португальской «Бенфике» со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 22:25). В первой встрече, которая состоялась в Белгороде 30 января, российская команда оказалась сильнее в трёх партиях.

Судьба путёвки в полуфинал решалась в «золотом» сете. Подопечные Слободана Ковача оказались сильнее со счётом 15:12.

Кубок вызова. Мужчины. Четвертьфинал. Ответный матч

«Бенфика» (Португалия) — «Белогорье» (Россия) — 3:0 (25:18, 25:23, 25:22). «Золотой» сет — 12:15.

Первый матч: 0:3 (22:25, 20:25, 27:29).

За выход в финал «Белогорье» поспорит с французским «Пуатье».

Победителем минувшего розыгрыша Кубка вызова стала итальянская «Равенна».