Камехо: я немного приболел и вышел на игру с «Шомоном», не тренировавшись

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Ореол Камехо прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Шомоном» со счётом 3:2 (26:24, 13:25, 25:19, 17:25, 20:18).

«Эта победа очень важна для нашего психологического состояния. Мы гордимся тем, что смогли выиграть. Что касается меня, то я немного приболел и вышел на площадку не тренировавшись. Главное — мы вышли в четвертьфинал. Мы ожидали сложный матч. Знали, что „Шомон“ — отличная команда. По ходу первого матча это было видно. В этот раз соперники вновь были хороши, но мы всё равно смогли победить», — цитирует Камехо официальный сайт ЕКВ.

Сегодня, 14 февраля, в этой группе состоится матч «Любляна» (Словения) — «Фридрихсхафен» (Германия).