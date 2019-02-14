Игрок «Шомона»: на матчболах в игре с «Зенитом» мы действовали не лучшим образом

Диагональный французского «Шомона» Жюльен Винкельмюллер прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 2:3 (24:26, 25:13, 19:25, 25:17, 18:20).

«У нас были шансы завершить матч в свою пользу, но на матчболах мы сыграли не лучшим образом. С другой стороны, „Зенит“ — отличная команда. Она знает, как справляться с давлением. Два сета мы провели просто прекрасно, допуская минимум ошибок.

Мы дважды в упорной борьбе проиграли такой прекрасной команде. Мы продолжаем учиться и стараемся прибавлять в командной игре. Теперь нам нужна победа в шестом туре, чтобы выйти в четвертьфинал", — цитирует Винкельмюллера официальный сайт ЕКВ.

«Зенит» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Шомон» занимает второе место. Сегодня, 14 февраля, в этой группе состоится матч «Любляна» (Словения) — «Фридрихсхафен» (Германия).

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