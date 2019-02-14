Атанасьевич: игроки «Перуджи» не нервничали, проиграв первый сет «Динамо»

Диагональный итальянской «Перуджи» Александр Атанасьевич прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Динамо». Подопечные Константина Брянского на своей площадке уступили со счётом 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25).

«Это была очень сложная игра, потому что нам противостоял сильнейший соперник. Мы знали, что для выхода в четвертьфинал нужно побеждать. Мы не смогли показать свой лучший волейбол. После победы в Кубке Италии мы ощущали усталость. Там мы провели два очень сложных матча. Именно поэтому победа над «Динамо» была так важна.



Мы не нервничали после того, как проиграли первый сет, потому что являемся профессиональными волейболистами. Мы привыкли к напряжённым матчам. Мы знали, что можем победить, и сделали это. Мы взяли важные три очка в противостоянии с прекрасным соперником. Желаю «Динамо» удачи в чемпионате России и Лиге чемпионов», — приводит слова Атанасьевича официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

«Перуджа», одержавшая пятую победу, обеспечила себе место в плей-офф. «Динамо» (3 победы) занимает второе место, французский «Тур» (2) — третье, турецкий «Аркас» (0) — четвёртое.