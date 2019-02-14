Коой: «Динамо» много ошибалось на подаче. Может, именно поэтому и проиграло

Волейболист московского «Динамо» Дик Коой прокомментировал поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Перуджей» со счётом 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25).

«Мы очень хорошо начали матч. Во всех сетах мы демонстрировали волейбол отличного уровня. „Перуджа“ — прекрасная команда. Она победила. Мы старались играть как можно лучше. Это позитивная игра для нас в плане подготовки к следующей встрече. Это современный волейбол.

Мы допустили много ошибок на подаче. Может, именно поэтому и проиграли. Нам нужно лучше подготовиться к матчу с «Туром». Эта игра может дать нам реальный шанс на выход в четвертьфинал", — приводит слова Кооя официальный сайт ЕКВ.

«Перуджа», одержавшая пятую победу, обеспечила себе место в плей-офф. «Динамо» (3 победы) занимает второе место, французский «Тур» (2) — третье, турецкий «Аркас» (0) — четвёртое.

Питерский «Зенит», «Перуджа» и «Любе Чивитанова» вышли в плей-офф Лиги чемпионов