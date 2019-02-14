Волейболист «Бенфики»: в матче с «Белогорьем» мы сыграли на топ-уровне

Волейболист португальской «Бенфики» Марк-Антони Оноре прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка вызова. В первом матче 1/4 финала коллектив из Лиссабона на выезде проиграл белгородскому «Белогорью» со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 27:29). В ответной встрече, состоявшейся накануне, «Бенфика» смогла победить со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).



В «золотом» сете сильнее оказалось «Белогорье» — 15:12.

«Бенфика» может играть в качественный волейбол и вновь это продемонстрировала. Атмосфера была невероятной. Мы сыграли на топ-уровне. Это был очень увлекательный матч. Я горжусь командой и нашими болельщиками", — приводит слова Оноре официальный сайт ЕКВ.

За выход в финал «Белогорье» поспорит с французским «Пуатье».

«Белогорье» лишь в «золотом» сете завоевало путёвку в полуфинал Кубка вызова