Керминен: рад, что смог сыграть против своих друзей из «Састамалы»

Либеро кемеровского «Кузбасса» Лаури Керминен прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка ЕКВ. В первом матче 1/4 финала подопечные Туомаса Саммельвуо на выезде обыграли финскую «Састамалу» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 26:24). В ответной встрече, которая состоялась накануне, 13 февраля, кемеровская команда победила со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

«Очень рад, что мог сыграть такой матч против моих друзей. Я думаю, мы сегодня выиграли „подачу-приём“, это важно. Туомас провёл смену состава в третьей партии – это очень важно, что все смогли поиграть», — приводит слова Керминена официальный сайт «Кузбасса».

За выход в финал «Кузбасс» поспорит либо с бельгийским «Линдеманс Алст», либо с турецким «Галатасараем».