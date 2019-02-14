Гачич: в матче с «Кузбассом» мы сделали всё, что могли

Главный тренер финской «Састамалы» Радован Гачич прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка ЕКВ. В первом матче 1/4 финала его подопечные на своей площадке проиграли кемеровскому «Кузбассу» со счётом 0:3 (17:25, 20:25, 24:26). В ответной встрече, которая состоялась накануне, 13 февраля, кемеровская команда победила со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).



«На данный момент у нас есть проблемы с травмами и болезнями, поэтому сегодня мы делали всё, что могли. Конечно, мы бы могли показать больше, если бы не обстоятельства. Хотел бы поздравить «Кузбасс», считаю, что на данный момент они были сильнее», — приводит слова Гачича официальный сайт кемеровского клуба.

За выход в финал «Кузбасс» поспорит либо с бельгийским «Линдеманс Алст», либо с турецким «Галатасараем».

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