Климкин рассказал, за счёт чего «Зенит» выиграл 10 из 11 тай-брейков в сезоне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Шомоном» со счётом 3:2 (26:24, 13:25, 25:19, 17:25, 20:18).

«Удалось победить прежде всего за счёт характера, конечно. Да, о стабильном качестве игры, учитывая проблемы со здоровьем у ряда наших волейболистов, говорить пока не приходится. Но самое главное, ребята находят в себе силы брать решающие розыгрыши. Это очень важное качество. Поздравляю всех наших многочисленных болельщиков с победой. Знаю, что они не спали и ночью следили за трансляцией из Франции. Кстати, несколько россиян поддерживали нас и на самой арене.



«Зенит» выиграл 10 пятисетовых матчей из 11? Могли выиграть и все 11, но доигровщик новоуренгойского «Факела» и сборной России на нашем матчболе забил невероятный по сложности мяч… Причина наших побед на тай-брейке проста – в составе собраны опытные парни, которые знают, как нужно побеждать, у которых за плечами колоссальный игровой опыт», — цитирует Климкина официальный сайт клуба.

«Зенит» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.