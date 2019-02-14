Финалы мужской и женской Лиги чемпионов пройдут в Берлине 18 мая

Президент Европейской конфедерации волейбола Александар Боричич объявил, что финалы мужской и женской Лиги чемпионов пройдут в один день — 18 мая в Берлине (Германия), сообщает официальный сайт ЕКВ. Ранее ЕКВ отказалась от формата «Финала четырёх». Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в формате двухматчевых противостояний.



Ранее Берлин принимал финал Лиги чемпионов в 2015 году.

По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут по пять победителей групп и по три лучшие команды среди занявших вторые места.

Действующим победителем мужской Лиги чемпионов является казанский «Зенит». Обладатель титула в женских соревнованиях — турецкий «Вакифбанк». На групповом этапе мужской и женской Лиги чемпионов Россия представлена тремя командами.