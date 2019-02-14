Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объявил, что главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников покинул свой пост.



Шляпников будет работать над программой долгосрочной подготовки сборной к ЧМ-2022, который пройдёт в России. Он возглавлял сборную с 2017 года.



«ВФВ предложила Сергею Константиновичу Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022. Шляпников ответил согласием.



Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской национальной команды России к чемпионату мира—2022.



Шляпников займётся организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола, которая включит в себя множество аспектов подготовки, как на молодёжном уровне, так и на уровне взрослых, профессиональных команд», – цитирует Шевченко сайт ВФВ.

До 1 марта будут сформированы списки кандидатов на должность главного тренера команды.