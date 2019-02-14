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Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России

Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России
Волейбол / Сборная России

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко объявил, что главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников покинул свой пост.

Шляпников будет работать над программой долгосрочной подготовки сборной к ЧМ-2022, который пройдёт в России. Он возглавлял сборную с 2017 года.

«ВФВ предложила Сергею Константиновичу Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022. Шляпников ответил согласием.

Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской национальной команды России к чемпионату мира—2022.

Шляпников займётся организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола, которая включит в себя множество аспектов подготовки, как на молодёжном уровне, так и на уровне взрослых, профессиональных команд», – цитирует Шевченко сайт ВФВ.

До 1 марта будут сформированы списки кандидатов на должность главного тренера команды.

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