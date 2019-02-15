Казанский «Зенит» победил «Франкфурт» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» обыграл немецкий «Франкфурт» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Российская команда в гостях победила соперника со счётом 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18).

Команда Владимира Алекно ещё по итогам четвёртого тура гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф. Также в четвертьфинале уже точно сыграют итальянские клубы «Перуджа» и «Чивитанова» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

В заключительном туре группового этапа ЛЧ казанский «Зенит» 27 февраля примет турецкий «Халкбанк».



Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур



«Франкфурт» (Германия) — «Зенит» (Казань, Россия) — 1:3 (19:25, 21:25, 25:23, 18:25)

Напомним, казанский «Зенит» является действующим победителем Лиги чемпионов.