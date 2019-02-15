Стал известен соперник «Кузбасса» в полуфинале Кубка ЕКВ

Соперником кемеровского «Кузбасса» в полуфинале мужского Кубка ЕКВ будет стамбульский «Галатасарай». Турецкая команда в первом матче 1/4 финала с бельгийским «Линдемансом Алст» одержала победу со счётом 3:1 (25:17, 25:20, 20:25, 25:18). В ответной встрече, которая состоялась накануне, 14 февраля, «Галатасарай» проиграл в пяти партиях — 2:3 (25:21, 22:25, 16:25, 25:20, 9:15), но этого результата хватило для выхода в полуфинал.

«Кузбасс» в четвертьфинале дважды обыграл финскую «Састамалу».

Вторую пару полуфиналистов составили греческий «Олимпиакос» и итальянский «Трентино».

Действующим обладателем Кубка ЕКВ является белгородское «Белогорье». В финале российская команда одержала две победы над клубом «Зираат Банкасы» (Анкара, Турция) — 3:0 и 3:2.