Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол /

Диагональный сборной Австралии пополнит состав «Югры-Самотлор»

Диагональный сборной Австралии пополнит состав «Югры-Самотлор»
Волейбол / Суперлига мужчины

Состав нижневартовской «Югры-Самотлор» в скором времени пополнит легионер. Клуб достиг договорённости о переходе диагонального сборной Австралии Линкольна Уильямса, сообщает официальный сайт «Югры-Самотлор».

«В настоящее время идёт процедура оформления международного трансферного сертификата FIVB. На утро 14 февраля трансфер подписан игроком и клубом. Необходимо, чтобы до истечения даты 15 февраля его подтвердили международная федерация волейбола, а также национальные федерации Австралии и России», — говорится в сообщении.

Также клуб решает вопрос предоставления австралийцу российской визы спортсмену. Ожидается, что Уильямс прибудет в расположение клуба в конце февраля — начале марта.

Уильямс выступал в чемпионатах Швеции, Германии, Италии и Польши. За сборную Австралии он играл на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате мира 2018 года.

«Югра-Самотлор» подписала контракт с 40-летним связующим Игнатьевым
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент