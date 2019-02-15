Диагональный сборной Австралии пополнит состав «Югры-Самотлор»

Состав нижневартовской «Югры-Самотлор» в скором времени пополнит легионер. Клуб достиг договорённости о переходе диагонального сборной Австралии Линкольна Уильямса, сообщает официальный сайт «Югры-Самотлор».



«В настоящее время идёт процедура оформления международного трансферного сертификата FIVB. На утро 14 февраля трансфер подписан игроком и клубом. Необходимо, чтобы до истечения даты 15 февраля его подтвердили международная федерация волейбола, а также национальные федерации Австралии и России», — говорится в сообщении.

Также клуб решает вопрос предоставления австралийцу российской визы спортсмену. Ожидается, что Уильямс прибудет в расположение клуба в конце февраля — начале марта.

Уильямс выступал в чемпионатах Швеции, Германии, Италии и Польши. За сборную Австралии он играл на Олимпиаде в Лондоне и чемпионате мира 2018 года.