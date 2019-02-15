Андерсон: было здорово сыграть в такой атмосфере, но в то же время нелегко

Волейболист казанского «Зенита» Мэттью Андерсон прокомментировал победу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «Франкфуртом» со счётом 3:1 (25:19, 25:21, 23:25, 25:18).

«Было здорово сыграть в такой отличной атмосфере, но в то же время нелегко. „Франкфурт“ отлично играл в третьей партии и использовал свои шансы. У нас же возникли трудности на высоких мячах. Мы остались довольны победой и первым местом в группе. Надеемся выиграть и заключительный матч группового этапа с «Халкбанком», — приводит слова Андерсона официальный сайт ЕКВ.

Подопечные Владимира Алекно, досрочно гарантировавшие себе место в плей-офф, занимают первое место в группе (5 побед). На втором месте — «Халкбанк» (3 победы), на третьем — «Франкфурт» (1 победа, 4 очка), на четвёртом — «Кнак» (1 победа, 3 очка).

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