Климкин — о возможности возглавить сборную России: всегда готов помочь

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал возможность стать наставником мужской сборной России. Накануне пост главного тренера национальный команды покинул Сергей Шляпников.



«Я с 2011 года вхожу в расширенный штаб сборной России и, разумеется, всегда готов оказать национальной команде любую помощь. У нас в стране достаточно наставников высокого уровня, сейчас я сосредоточен на работе в клубе. У петербургского „Зенита“ непростой период. С одной стороны, мы только что оформили важное достижение — вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, с другой — у нас хватает проблем со здоровьем игроков.

Уже 17 февраля команде предстоит ответственный матч с «Факелом». Поэтому все мои мысли сейчас о нашем клубе», — цитирует Климкина ТАСС.

Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России по волейболу