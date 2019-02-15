Белогорцев: я второй год оттачиваю навыки борьбы за выживание

Волейболист «Ярославича» Максим Белогорцев рассказал о выборе, который стоит перед игроками, переходящими с молодёжного на взрослый уровень.

«Мы, честно говоря, довольно много всего выиграли на юношеско-молодёжном уровне в своём возрасте. После чего перед каждым из нас открылись две дороги: пробиваться в топ-клубы и там бороться за попадание в состав, а потом – и в старт, преодолевая колоссальное сопротивление, либо работать в клубах нижней части таблицы Суперлиги, получая относительно много игрового времени, но рискуя остаться незамеченным на протяжении части свой карьеры.

Причём сам волейболист этих дорог не выбирает – тут уж кому как повезёт. Я второй год оттачиваю навыки борьбы за выживание, получая ещё одну важную практику – умения оставлять все профессиональные вопросы на пороге раздевалки. Что не мешает жене Кристине искренне переживать за тот путь, которым пока идёт наша команда. Честно говоря, именно поддержка со стороны семьи помогает многим из нас не опускать рук и продолжать искать выход из того положения, в котором мы сегодня оказались», — цитирует Белогорцева официальный сайт клуба.

«Ярославич» в турнирной таблице Суперлиги занимает последнее, 14-е место.