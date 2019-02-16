Состав «Ярославича» усилил серб Старович

Официальный сайт волейбольного клуба «Ярославич» сообщил о подписании контракта с 30-летним сербским диагональным Сашей Старовичем.

Ранее спортсмен уже выступал в чемпионате России. В сезоне-2009/10 он защищал цвета уфимского «Урала».

Большую часть карьеры серб провёл в Италии, где играл за «Латину» (2010/11, 2013-2015, 2017/18), «Сан-Джустино» (2011/12), «Мачерату» (2012/13), «Верону» (2015/16) и «Милан» (2016/17).

Старович становился чемпионом Италии с «Мачератой» (2014) и чемпионом Греции с ПАОКом (2017). В составе сборной Сербии диагональный выиграл Евро-2011, стал бронзовым призёром чемпионата мира-2010 и трижды серебряным призёром Мировой лиги.

В мужской Суперлиге «Ярославич» занимает последнее, 14-е место.