«Кузбасс» обыграл «Югру-Самотлор», «Енисей» — «Газпром-Югру» в мужской Суперлиге

20-й тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги открыли два матча. «Кузбасс» в гостях нанёс поражение «Югре-Самотлор» со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:13). В другой встрече «Енисей» на своей площадке обыграл команду «Газпром-Югра» — 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:20).

Кемеровский клуб, идущий вторым в турнирной таблице чемпионата России, набрал 48 очков. «Газпром-Югра» (24) занимает девятое место, «Енисей» (19) — 11-е, «Югра-Самотлор» (7) – на предпоследней, 13-й позиции.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

20-й тур



«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (22:25, 16:25, 25:21, 13:25).

«Енисей» (Красноярск) – «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (25:19, 25:18, 20:25, 25:20).