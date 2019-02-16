Московское «Динамо» и «Минчанка» одержали победу в матчах ЧР по волейболу

Завершились два матча 17-го тура открытого чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Челябинское «Динамо-Метар» на своей площадке уступило белорусской «Минчанке» со счётом 1:3 (23:25, 25:27, 25:22, 22:25). Московское «Динамо» на выезде нанесло поражение саратовскому «Протону» — 3:0 (25:20, 25:17, 25:18).

Московское «Динамо» одержало 14-ю победу в 16 матчах и вышло на первое место в турнирной таблице Суперлиги. «Минчанка» с шестью победами – на десятой строчке. В запасе у этих клубов перенесённая очная встреча 12-го тура.

«Динамо-Метар» с двумя победами в 17 матчах – на 11-м месте, «Протон», не выигравший ни одной встречи, — на 12-м.

Волейбол. Открытый чемпионат России. Суперлига. Женщины

17-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Минчанка» (Беларусь) — 1:3 (23:25, 25:27, 25:22, 22:25).

«Протон» (Саратов) – «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 17:25, 18:25).