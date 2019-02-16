Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты московского «Динамо» одержали десятую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 20-го тура на своей площадке бело-голубые в четырёх партиях обыграли белгородское «Белогорье» со счётом 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:22).

«Динамо» с 10 победами в 20 матчах сохранило седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Белогорье» потерпело шестое поражение и по итогам матчей 20-го тура может лишиться четвёртой строчки.

В матчах 21-го тура соревнований «Белогорье» 19 февраля на выезде встретится с командой «Югра-Самотлор», а «Динамо» на следующий день примет на своей площадке новосибирский «Локомотив».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

20-й тур

«Динамо» (Москва) – «Белогорье» (Белгород) — 3:1 (25:27, 25:19, 25:21, 25:22).