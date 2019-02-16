Краснодарское «Динамо» на тай-брейке одолело «Ленинградку» в ЧР по волейболу

Волейболистки краснодарского «Динамо» одержали десятую победу в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. В выездном матче 17-го тура бело-голубые на тай-брейке одолели «Ленинградку». Матч завершился со счётом 2:3 (25:20, 19:25, 25:19, 10:25, 11:15) в пользу «Динамо».

Краснодарское «Динамо» с 10 победами в 17 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. «Ленинградка», потерпевшая 11-е поражение, — на девятом месте.

В матчах 18-го тура соревнований 23 февраля краснодарское «Динамо» примет «Динамо-Метар» из Челябинска, а «Ленинградка на выезде сыграет с калининградским «Локомотивом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

17-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Краснодар) — 2:3 (25:20, 19:25, 25:19, 10:25, 11:15).