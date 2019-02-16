«Нова» на тай-брейке взяла верх над «Ярославичем» в ЧР по волейболу

Волейболисты «Ярославича» не сумели одержать вторую победу в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги сезона-2018/19. В матче 20-го тура соревнований на своей площадке «Ярославич» в пяти партиях уступил новокуйбышевской «Нове» со счётом 2:3 (22:25, 25:22, 29:27, 24:26, 8:15). Ярославцы вели со счётом 2:1 по партиям и имели преимущество в четвёртом сете, который проиграли — 24:26, а затем и отдали тай-брейк — 8:15.

«Нова» с семью победами в 20 матчах занимает десятое место в турнирной таблице Суперлиги, которую замыкает «Ярославич».

В матчах 21-го тура 20 февраля «Ярославич» примет на своей площадке команду «Газпром-Югра», а «Нова» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

20-й тур

«Ярославич» (Ярославль) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 2:3 (22:25, 25:22, 29:27, 24:26, 8:15).