Казанское «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в ЧР по волейболу

Двумя матчами завершился 17-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Подмосковное «Заречье-Одинцово» на своей площадке в пяти партиях потерпело поражение от казанского «Динамо» со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:22, 27:25, 12:15).

Калининградский «Локомотив» в трёх сетах взял верх над «Сахалином» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

«Локомотив» с 15 победами в 17 матчах продолжает возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. Казанское «Динамо» с 14 победами располагается на третьей позиции. «Заречье-Одинцово» и «Сахалин» замыкают восьмёрку сильнейших.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

17-й тур

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо» (Казань) — 2:3 (23:25, 17:25, 25:22, 27:25, 12:15).

«Локомотив» (Калининградская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).