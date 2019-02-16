Ковач: «Динамо» сыграло намного лучше «Белогорья», у них всё получалось

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в выездном матче 20-го тура чемпионата России по волейболу с московским «Динамо» (1:3).

«В первой партии наша игра была намного лучше, чем игра соперника. На протяжении игры у нас было много ошибок в атаке, а соперник показывал хорошую игру на блоке. Каждый раз мы пытались выиграть очко в атаке, но это нам не удавалось. «Динамо» сыграло намного лучше. У них всё сегодня получалось. Мы будем работать над ошибками, чтобы быть готовыми к следующему матчу», — приводит слова Ковача пресс-служба ВФВ.

«Динамо» с 10 победами в 20 матчах сохранило седьмое место в турнирной таблице Суперлиги. «Белогорье» потерпело шестое поражение и по итогам матчей 20-го тура может лишиться четвёртой строчки.