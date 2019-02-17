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Саммельвуо: в концовке третьей партии «Кузбасс» рано поверил в победу

Саммельвуо: в концовке третьей партии «Кузбасс» рано поверил в победу
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммельвуо подвёл итоги матча 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором его подопечные в гостях нанесли поражение «Югре-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:13).

«Мы играли хорошо, кроме концовки третьей партии, потому что рано поверили в победу и, конечно, правильно, что этот сет не выиграли. Молодцы все, что очень уверенно выиграли четвёртую партию, и заработали три очень важных очка. Сейчас нужно восстановиться, и ждём игру с «Факелом», — цитирует Саммельвуо официальный сайт „Кузбасса“.

В активе «Кузбасса», идущего вторым в турнирной таблице, 48 очков. «Югра-Самотлор» (7) находится на предпоследнем, 13-м месте.

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