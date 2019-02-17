Карполь: сейчас главная задача «Уралочки-НТМК» — попасть в плей-офф

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь оценил игру подопечных в матче 17-го тура женской волейбольной Суперлиги с «Енисеем», в котором его команда одержала победу со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 25:14).

«Ко второму сету вошли в игру. Нужно было адаптироваться к залу, зрителю — ко всему. Начали держать концентрацию внимания, а дальше стало лучше — меньше ошибок, лучше игра. „Енисей“ знаю давно — хорошая команда. В прошлой встрече нас обыграли. В прошлом и позапрошлом году играли с ними на равных, и в этом тоже. Сейчас главная задача — попасть в плей-офф. Сегодня мы получили отрыв от „Енисея“. Будем и дальше стремиться остаться в четвёрке. У нас ситуация несколько полегче, чем у „Енисея“", — приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ.