Казанский «Зенит» обыграл «Локомотив» в волейбольной Суперлиге

Волейболисты казанского «Зенита» не испытали проблем в матче 20-го тура чемпионата России с новосибирским «Локомотивом». На своей площадке подопечные Владимира Алекно обыграли гостей из Новосибирска со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

«Зенит» одержал 19-ю победу в 20 матчах российской Суперлиги и уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги. «Локомотив», потерпевший шестое поражение, на шестой строчке.

В матчах 21-го тура соревнований 20 февраля казанский «Зенит» примет уфимский «Урал», а «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Динамо».

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20-й тур

«Зенит» (Казань) – «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).