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Алекно: «Зениту» ещё бы научиться играть при счёте 2:0, как в двух первых сетах

Алекно: «Зениту» ещё бы научиться играть при счёте 2:0, как в двух первых сетах
Волейбол / Суперлига мужчины

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу в домашнем матче 20-го тура чемпионата России по волейболу с новосибирским «Локомотивом» (3:0).

«Три очка. Рабочие три очка. Нам бы ещё научиться играть при счёте 2:0 так же, как в двух первых партиях, и когда выходит молодёжь на площадку. Такое ощущение при выходе молодёжи, будто я хочу, чтобы они удовольствие получили, хотя они выходят для работы. И основные игроки могут по-другому к этому отнестись.

Центральные «Локомотива» набрали даже больше очков, чем игроки «Зенита»? А там есть кому превзойти «Зенит». Один из лучших центральных в мировом волейболе. Там есть, кому играть», — приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ.

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