Константинов: некоторые игроки в «Локомотиве» атакуют с процентом близким к нулю

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение в выездном матче 20-го тура чемпионата России по волейболу с казанским «Зенитом» (0:3).

«Зенит» с победой. Они очень серьёзно сыграли, провели хороший матч с настроем. После матча с «Факелом» им хотелось показать свой волейбол. Мы держимся, но в какие-то моменты нам не хватает спокойствия. С такой атакой сложно выиграть. Понятно, что Казань здорово блокирует, но у нас некоторые игроки атакуют с процентом близким к нулю – это была основная проблема», — приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ.

«Зенит» одержал 19-ю победу в 20 матчах российской Суперлиги и уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги. «Локомотив», потерпевший шестое поражение, — на шестой строчке.