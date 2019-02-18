Матвеев: болельщики у «Локомотива» боевые, но и нас приняли хорошо

Главный тренер «Сахалина» (Южно-Сахалинск) Денис Матвеев прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 0:3 (20:25, 21:25, 20:25).



«Первая партия у нас не получилась. Девушки немного волновались – болельщики у «Локомотива» боевые, но и нас приняли хорошо. В каких это элементах мы стали ошибаться. Да и у хозяек полетела подача – четыре эйса в первом сете. Но затем мы стали справляться более-менее с приёмом, наладили атаку первым темпом. И смогли навязать борьбу.

Могли зацепить третий сет, но в решающие моменты не смогли сыграть чисто. Допустили ошибки в таких эпизодах, в которых не должны были допускать – где-то на задней линии, где-то в сетку залезли. Это не позволило нам сыграть стабильно и надёжно в контратаках", — цитирует Матвеева официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Сахалин» занимает восьмое место, «Локомотив» — первое.