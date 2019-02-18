Панков: в игре «Заречья-Одинцово» не хватает риска

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в матче 17-го тура российской Суперлиги с казанским «Динамо» со счётом 2:3 (23:25, 17:25, 25:22, 27:25, 12:15).

«Мы настраивались на борьбу, у нас появилась игра. Пока мы немного не уверены в себе, но это не мешает нам бороться. Мы в предыдущем матче сражались на равных с московским «Динамо». В этом матче мы показали хороший, современный волейбол, за исключением, пожалуй, второй партии. Нам не хватает в игре риска. В моменты, когда мы можем рискнуть и выиграть мяч, мы его отдаём. А надо рискнуть и попробовать выиграть.

Мы рисковали в третьей и четвёртой партиях, и это принесло нам успех. В пятой партии при счёте 12:12 мы не рискнули и отдали мяч на сторону соперника, в итоге проиграв матч. Но я доволен игрой, мы боролись и одно очко всё же заработали. Пока команды — лидеры чемпионата лучше нас физически, они мощнее, выносливее", — цитирует Панкова официальный сайт ВФВ.

В турнирной таблице «Заречье-Одинцово» занимает седьмое место, «Динамо» — третье.