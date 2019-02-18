Кашин: Крючкова прекрасно сыграла — идеальный приём

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин оценил дебют либеро Светланы Крючковой в матче с краснодарским «Динамо». Встреча 17-го тура Суперлиги завершилась поражением команды из Санкт-Петербурга со счётом 2:3 (25:20, 19:25, 25:19, 10:25, 11:15).

«Прекрасно сыграла. Чёткий, идеальный приём. Принимали в два игрока, начиная с конца четвёртой партии. И Самадова, и Крючкова с приёмом справились, если не считать один мяч, который Лиза проиграла в пятой партии. Думаю, по приёму двукратное превосходство. Но проблема в том, что в атаке мы имеем с той стороны как минимум четырёх постоянно атакующих игроков. А у нас, если нет доводки, всё сводилось к атаке Самадовой. Но там стоят профессионалы. Понятно, что не очень сложно разобраться. Поэтому в четвёртой партии Лиза уже забила один из пяти. Её там уже ждали», — цитирует Кашина официальный сайт ВФВ.



«Мне очень нравится этот зал. Очень мощная поддержка! Болельщикам «спасибо» за поддержку. Их слышно. Иногда они на своей волне несут нас, это очень помогает в игре. Но нам чего-то не хватило. Могли легко выиграть, если бы во второй партии навязали борьбу. Очень жаль, что отдали этот сет. Мне очень нравится в команде — девчонки все заводные, друг друга поддерживают», — сказала Крючкова.

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место, «Ленинградка» — девятое.